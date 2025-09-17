La hidrolimpiadora K 1 es perfecta para pequeñas limpiezas ocasionales en el entorno de la casa. Es idónea para, por ejemplo, la limpieza de muebles de jardín, bicicletas o pequeñas terrazas. La boquilla de chorro plano incluida limpia con potencia incluso las superficies más sensibles. Se trata de la opción perfecta para la limpieza ocasional de suciedad ligera. El filtro de agua integrado protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad. Tras la limpieza, la manguera de alta presión y la lanza pulverizadora se pueden almacenar de manera sencilla y rápida directamente en el equipo. Gracias a su diseño pequeño y ligero, la K 1 se transporta fácilmente y se puede almacenar incluso en poco espacio.