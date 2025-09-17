Hidrolimpiadora K 2 Power Control Car
Con un asesor de apoyo a través de la aplicación: la limpiadora de alta presión K 2 Power Control de Kärcher para limpiar, por ejemplo, bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Incluye el kit para coches.
La aplicación Home & Garden de Kärcher convierte al usuario en un experto en limpieza y permite un resultado de limpieza aún más eficiente con la limpiadora de alta presión K 2 Power Control de Kärcher. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El equipo dispone de una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para controlar al máximo cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, así como una manguera de 5 metros. El kit para coches incluye un cepillo de lavado para disolver la película de suciedad, una boquilla de espuma para espuma altamente adhesiva y la máxima capacidad de limpieza.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Manguera de aspiración integrada
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|247 x 280 x 586
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Filtro de agua externo
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
Accesorios
Detergentes
