La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Car limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras y herramientas de jardín que presentan suciedad. El equipo de tamaño reducido es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales del hogar y el patio. Así de sencillo es limpiar. También en el coche, que relucirá después de un tratamiento con la boquilla de espuma y cepillo de lavado (accesorios incluidos). Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition Car puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Car gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.