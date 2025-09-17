Hidrolimpiadora K 3.98 (220V/60Hz) *LA

Hidrolavadora ideal para limpiezas diarias más frecuentes. Tiene asa y ruedas que facilitan su transporte y un porta accesorios que facilita su organización.

Hidrolavadora ideal para limpiezas diarias más frecuentes. Tiene asa y ruedas que facilitan su transporte y un porta accesorios que facilita su organización. Perfecto para limpiar garajes, patios traseros, automóviles, bicicletas, motocicletas, áreas de piscinas y jardines. Con motor de inducción y cabezal de aluminio que permite mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorro de tiempo y 80% de agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI/bar) 1740 / 120
Caudal (l/h) 360
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia absorbida (W) 1500
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,4
Peso con embalaje incluido (kg) 15,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
