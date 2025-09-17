Hidrolimpiadora K 3.98 (220V/60Hz) *LA
Hidrolavadora ideal para limpiezas diarias más frecuentes. Tiene asa y ruedas que facilitan su transporte y un porta accesorios que facilita su organización. Perfecto para limpiar garajes, patios traseros, automóviles, bicicletas, motocicletas, áreas de piscinas y jardines. Con motor de inducción y cabezal de aluminio que permite mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorro de tiempo y 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI/bar)
|1740 / 120
|Caudal (l/h)
|360
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia absorbida (W)
|1500
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Detergentes
Encontrar pieza
