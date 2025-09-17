Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolimpiadora K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor y convierte al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado a la aplicación se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora suministrada y comprobarse en la pantalla de la pistola G 120 Q Power Control para conseguir el máximo control y la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher destaca también por su asa telescópica extensible, que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo se puede utilizar además como una segunda asa de transporte, de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a la estantería o meterlo en el maletero.