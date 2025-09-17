La hidrolimpiadora K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la App Home & Garden de Kärcher resulta muy práctico elegir la presión adecuada ya que el usuario va a recibir prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie o artículo que necesite limpiar. La App incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje y indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación del aparato. El cliente también va a poder acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, éste se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora pudiendose comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control también destaca por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente. Gracias al asa regulable en altura, se puede transportar el equipo cómodamente y almacenarlo de forma compacta. La posición de estacionamiento permite tener los accesorios siempre a mano.