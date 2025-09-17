Hidrolimpiadora K 4 Power Control
K 4 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie o artículo que necesitemos limpiar. Incluye de serie la manguera de alta presión de 8m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor refrigerado por agua.
La hidrolimpiadora K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la App Home & Garden de Kärcher resulta muy práctico elegir la presión adecuada ya que el usuario va a recibir prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie o artículo que necesite limpiar. La App incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje y indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación del aparato. El cliente también va a poder acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, éste se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora pudiendose comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control también destaca por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente. Gracias al asa regulable en altura, se puede transportar el equipo cómodamente y almacenarlo de forma compacta. La posición de estacionamiento permite tener los accesorios siempre a mano.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes KärcherInnovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica regulable en altura
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (bar)
|20 - máx. 130
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
Accesorios
Detergentes
