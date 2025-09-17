En comparación con los métodos convencionales, la limpieza con la práctica limpiadora de cristales a batería WV 1 de Kärcher no deja marcas, se hace sin esfuerzo y es 3 veces más rápida. El agua se aspira de forma fiable del cristal, sin que gotee agua sucia y sin que queden marcas. Además, gracias al cómodo funcionamiento por baterías y al diseño compacto, la WV 1 garantiza la máxima flexibilidad en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar.