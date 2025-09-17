Limpiadora de cristales a batería WV 1

Permite limpiar las ventanas sin esfuerzo, sin que queden marcas y 3 veces más rápido: la limpiadora de cristales a batería WV 1 de Kärcher.

En comparación con los métodos convencionales, la limpieza con la práctica limpiadora de cristales a batería WV 1 de Kärcher no deja marcas, se hace sin esfuerzo y es 3 veces más rápida. El agua se aspira de forma fiable del cristal, sin que gotee agua sucia y sin que queden marcas. Además, gracias al cómodo funcionamiento por baterías y al diseño compacto, la WV 1 garantiza la máxima flexibilidad en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar.

Características y ventajas
Limpiadora de cristales a batería WV 1: Peso reducido
Peso reducido
Se lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.
Limpiadora de cristales a batería WV 1: Compacta y manejable
Compacta y manejable
El equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies lisas sea aún más cómoda.
Limpiadora de cristales a batería WV 1: Indicadores led al alcance de la vista
Indicadores led al alcance de la vista
Fácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Variedad de aplicaciones
  • La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
  • Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
  • Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
  • Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
La original
  • Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm) 250
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 100
Autonomía de la batería (min) 25
Tiempo de carga de la batería (min) 150
Tipo de batería Batería de iones de litio
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 70
Tensión (V) 100 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso con batería (kg) 0,5
Peso sin accesorios (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)

Equipamiento

  • Boquilla de aspiración
Limpiadora de cristales a batería WV 1
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.