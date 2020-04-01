Kärcher limpiadores a vapor contra el coronavirus

Mata el 99.999% de coronavirus.* y elimina bacterias**

Kärcher ha realizado las gestiones necesarias para que la eficacia de sus limpiadoras a vapor en la lucha contra los virus sea probada en un laboratorio independiente. El resultado: si se usan correctamente, las máquinas eliminan hasta el 99.999% de los virus*, como el coronavirus o la gripe, y el 99.99% de las bacterias domésticas comunes ** de las superficies duras. Como en la actualidad los desinfectantes deben reservarse principalmente para atención ambulatoria y hospitalaria, las limpiadoras de vapor pueden ser una valiosa contribución a la higiene general, tanto en hogares como en usos comerciales e industriales.

Los virus envueltos como el coronavirus SARS-CoV-2 pueden neutralizarse con altas temperaturas. Como los virus no son gérmenes u organismos vivos, los expertos también hablan sobre la inactivación de virus. En el laboratorio, un virus de prueba certificado (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), que es representativo de los virus envueltos, se distribuyó en una superficie dura. Luego se limpió esta área con la boquilla manual de un limpiador a vapor y la almohadilla de microfibra adecuada. Se demostró que se podía lograr una reducción significativa de hasta el 99.999% de los virus a la presión máxima de vapor y con una duración de limpieza de 30 segundos en un área.

* Las pruebas han demostrado que con una limpieza de 30 segundos con una limpiadora a vapor Kärcher a un máximo nivel de vapor el 99.999% de los virus con envoltura como el coronavirus o la gripe (excluyendo el virus de la hepatitis B) se pueden eliminar en superficies duras lisas comunes de la casa (prueba de germen: virus de Vaccinia-Ankara modificado).

** Al limpiar en profundidad con una limpiadora a vapor Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes se eliminarán en superficies duras lisas comunes del hogar, siempre que la velocidad de limpieza sea a un nivel de vapor de 30 cm/s como máximo (prueba de germen: Enterococcus hirae). 99.999% con limpiadoras de vapor profesionales SG (V) según EN 16615: 2015-06, suelo de PVC, gérmenes de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541.