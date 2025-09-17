La limpiadora de vapor SC 4 EasyFix ofrece una gran comodidad y destaca por incluir un compartimento para el cable, un compartimento de almacenaje para los accesorios y una posición de estacionamiento para la boquilla para suelos. Gracias a su articulación flexible, la boquilla para suelos EasyFix ofrece la máxima ergonomía y la tecnología de láminas consigue resultados impolutos. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos de microfibra a la boquilla para suelos y retirarlo sin tocar la suciedad. Las dos posiciones de regulación permiten ajustar la intensidad del vapor en función de la superficie y la suciedad. Los variados accesorios devuelven el brillo rápidamente a los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, incluso con suciedad resistente. El depósito de agua extraíble y rellenable de forma permanente permite limpiar sin interrupciones. La SC 4 EasyFix limpia sin productos químicos y es ideal para su uso en toda la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.