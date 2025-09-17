Limpieza del aire perfecta para pequeñas estancias, habitaciones infantiles y lugares de trabajo individuales: con su sistema de filtrado de varias capas, el purificador de aire AF 20 elimina los alérgenos, las sustancias nocivas y agentes patógenos del aire interior. Otras características son el relleno de carbón activo, una pantalla con información numérica de la calidad del aire en µg/m³ de partículas PM2,5 y la información de la calidad del aire mediante código de color. El purificador de aire destaca además por su función de temporizador, el seguro para niños (función de bloqueo), el modo nocturno y el funcionamiento silencioso, una eficiencia de filtrado del 99,95 % en partículas de 0,3 µm, así como un sensor láser de alta calidad para el modo automático. Es decir, el modo automático y el nivel de rendimiento se adaptan automáticamente al grado de suciedad del aire. Por otro lado, la vida útil del filtro es de aproximadamente un año, en función de la suciedad del aire y de la frecuencia de uso.