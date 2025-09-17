Purificador de aire AF 20
Limpieza del aire rápida en espacios de entre 20 m² y 40 m²: el purificador de aire compacto AF 20 con filtración HEPA y carbón activo elimina de forma segura los agentes patógenos, el polvo fino, los alérgenos y los olores.
Limpieza del aire perfecta para pequeñas estancias, habitaciones infantiles y lugares de trabajo individuales: con su sistema de filtrado de varias capas, el purificador de aire AF 20 elimina los alérgenos, las sustancias nocivas y agentes patógenos del aire interior. Otras características son el relleno de carbón activo, una pantalla con información numérica de la calidad del aire en µg/m³ de partículas PM2,5 y la información de la calidad del aire mediante código de color. El purificador de aire destaca además por su función de temporizador, el seguro para niños (función de bloqueo), el modo nocturno y el funcionamiento silencioso, una eficiencia de filtrado del 99,95 % en partículas de 0,3 µm, así como un sensor láser de alta calidad para el modo automático. Es decir, el modo automático y el nivel de rendimiento se adaptan automáticamente al grado de suciedad del aire. Por otro lado, la vida útil del filtro es de aproximadamente un año, en función de la suciedad del aire y de la frecuencia de uso.
Características y ventajas
Filtro High Protect 13Filtro HEPA para la eliminación de patógenos y aerosoles. Para controlar los olores y los vapores químicos.
Sistema Dual Air InletAl entrar el aire por los dos lados se garantiza un flujo de aire abundante.
DisplayIndicación de la calidad del aire en µg/m³, así como del estado del filtro y del equipo.
Quiet Operation
- Motores y ventiladores de funcionamiento silencioso, y circulación de poco ruido.
Modo automático
- El sensor controla el modo automático y adapta el rendimiento a la calidad del aire.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Potencia de conexión (W)
|24
|Tamaño de la sala adecuado (m²)
|hasta 40
|Caudal de aire (m³/h)
|hasta 220
|Eficacia del filtro en función del tamaño de partícula (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveles de potencia
|3
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 220 x 346
* Tamaño de sala recomendado en relación con una altura de techo de 3 m y 3 renovaciones de aire por hora con un funcionamiento a la máxima potencia.
Equipamiento
- Sistema de filtros dual
- Indicador de cambio de filtro
- Indicador de la calidad del aire
- Manejo en el equipo con pantalla táctil
- Modo automático
- Modo nocturno
- Función de bloqueo
- Función de temporizador
Vídeos
Campos de aplicación
- Espacios interiores
Accesorios
