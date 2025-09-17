Purificador de aire AF 30
El purificador de aire AF 30 —con sensores láser, modo automático, display, filtración H13 y de carbón activo— elimina los agentes patógenos, el polvo fino, los alérgenos y los olores de estancias de entre 30 y 40 m².
Limpieza del aire perfecta para estancias de tamaño medio, salones y lugares de trabajo: con su sistema de filtrado de varias capas, el purificador de aire AF 30 elimina los alérgenos, las sustancias nocivas y agentes patógenos del aire interior. Otras características: relleno de carbón activo, display con información alfanumérica de la calidad del aire en µg/m³ de partículas PM 2,5, información de la calidad del aire mediante código de color, temperatura y humedad relativa del aire. El purificador de aire destaca, además, por su función de temporización, seguro para niños (función de bloqueo), modo nocturno y funcionamiento silencioso, una eficiencia de filtrado del 99,95 % en partículas de 0,3 µm, así como un sensor láser de alta calidad para el modo automático. Es decir, el modo automático y el nivel de rendimiento se adaptan automáticamente al grado de suciedad del aire. Por otro lado, la vida útil del filtro es de aproximadamente un año, en función de la suciedad del aire y de la frecuencia de uso.
Características y ventajas
Filtro High Protect 13Nuevo filtro H13 para la eliminación de agentes patógenos y aerosoles. Para controlar los olores y los vapores químicos.
Sistema Dual Air InletAl entrar el aire por los dos lados se garantiza un flujo de aire abundante.
Display en colorIndicación de la temperatura, la humedad y la calidad del aire, el estado de los filtros y del equipo.
Quiet Operation
- Motores y ventiladores de funcionamiento silencioso, y circulación de poco ruido.
Modo automático
- El sensor controla el modo automático y adapta el rendimiento a la calidad del aire.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Potencia de conexión (W)
|36
|Tamaño de la sala adecuado (m²)
|hasta 60
|Caudal de aire (m³/h)
|máx. 320
|Eficacia del filtro en función del tamaño de partícula (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveles de potencia
|5
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 260 x 486
* Tamaño de sala recomendado en relación con una altura de techo de 3 m y 3 renovaciones de aire por hora con un funcionamiento a la máxima potencia.
Equipamiento
- Sistema de filtros dual
- Indicador de cambio de filtro
- Indicador de la calidad del aire
- Indicador de temperatura
- Indicador de la humedad relativa
- Manejo en el equipo con pantalla táctil
- Modo automático
- Modo nocturno
- Función de bloqueo
- Función de temporizador
Vídeos
Campos de aplicación
- Espacios interiores
Accesorios
Encontrar pieza
