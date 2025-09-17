Limpieza del aire perfecta para estancias de tamaño medio, salones y lugares de trabajo: con su sistema de filtrado de varias capas, el purificador de aire AF 30 elimina los alérgenos, las sustancias nocivas y agentes patógenos del aire interior. Otras características: relleno de carbón activo, display con información alfanumérica de la calidad del aire en µg/m³ de partículas PM 2,5, información de la calidad del aire mediante código de color, temperatura y humedad relativa del aire. El purificador de aire destaca, además, por su función de temporización, seguro para niños (función de bloqueo), modo nocturno y funcionamiento silencioso, una eficiencia de filtrado del 99,95 % en partículas de 0,3 µm, así como un sensor láser de alta calidad para el modo automático. Es decir, el modo automático y el nivel de rendimiento se adaptan automáticamente al grado de suciedad del aire. Por otro lado, la vida útil del filtro es de aproximadamente un año, en función de la suciedad del aire y de la frecuencia de uso.