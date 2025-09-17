Purificador de aire AF 30

El purificador de aire AF 30 —con sensores láser, modo automático, display, filtración H13 y de carbón activo— elimina los agentes patógenos, el polvo fino, los alérgenos y los olores de estancias de entre 30 y 40 m².

Limpieza del aire perfecta para estancias de tamaño medio, salones y lugares de trabajo: con su sistema de filtrado de varias capas, el purificador de aire AF 30 elimina los alérgenos, las sustancias nocivas y agentes patógenos del aire interior. Otras características: relleno de carbón activo, display con información alfanumérica de la calidad del aire en µg/m³ de partículas PM 2,5, información de la calidad del aire mediante código de color, temperatura y humedad relativa del aire. El purificador de aire destaca, además, por su función de temporización, seguro para niños (función de bloqueo), modo nocturno y funcionamiento silencioso, una eficiencia de filtrado del 99,95 % en partículas de 0,3 µm, así como un sensor láser de alta calidad para el modo automático. Es decir, el modo automático y el nivel de rendimiento se adaptan automáticamente al grado de suciedad del aire. Por otro lado, la vida útil del filtro es de aproximadamente un año, en función de la suciedad del aire y de la frecuencia de uso.

Características y ventajas
Purificador de aire AF 30: Filtro High Protect 13
Filtro High Protect 13
Nuevo filtro H13 para la eliminación de agentes patógenos y aerosoles. Para controlar los olores y los vapores químicos.
Purificador de aire AF 30: Sistema Dual Air Inlet
Sistema Dual Air Inlet
Al entrar el aire por los dos lados se garantiza un flujo de aire abundante.
Purificador de aire AF 30: Display en color
Display en color
Indicación de la temperatura, la humedad y la calidad del aire, el estado de los filtros y del equipo.
Quiet Operation
  • Motores y ventiladores de funcionamiento silencioso, y circulación de poco ruido.
Modo automático
  • El sensor controla el modo automático y adapta el rendimiento a la calidad del aire.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Potencia de conexión (W) 36
Tamaño de la sala adecuado (m²) hasta 60
Caudal de aire (m³/h) máx. 320
Eficacia del filtro en función del tamaño de partícula (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Niveles de potencia 5
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 5,8
Peso con embalaje incluido (kg) 7,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 260 x 260 x 486

* Tamaño de sala recomendado en relación con una altura de techo de 3 m y 3 renovaciones de aire por hora con un funcionamiento a la máxima potencia.

Equipamiento

  • Sistema de filtros dual
  • Indicador de cambio de filtro
  • Indicador de la calidad del aire
  • Indicador de temperatura
  • Indicador de la humedad relativa
  • Manejo en el equipo con pantalla táctil
  • Modo automático
  • Modo nocturno
  • Función de bloqueo
  • Función de temporizador
Purificador de aire AF 30
Purificador de aire AF 30

Vídeos

Campos de aplicación
  • Espacios interiores
Accesorios
Encontrar pieza

