Robot de limpieza automático RCV 1
Aspiradora Robot RCV 1 de Kärcher: ¡Limpieza eficiente y automatizada para su hogar! Función 3 en 1: barre, aspira y seca. Diseño delgado de 7 cm para limpiar debajo de los muebles y capacidad para subir alfombras y escalones de hasta 10 mm. Garantice la limpieza incluso en los lugares más difíciles con el RCV 1.
Autonomía de limpieza de 90 minutos, con retorno automático a la base de carga cuando la batería está baja. Control remoto para facilitar el uso y la selección de los modos de limpieza, doble cepillo para una mayor cobertura de la zona, sensor anticaída y contenedor de polvo de 310 ml con filtro HEPA.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tiempo de carga de la batería (h)
|3 - 5
|Autonomía por recarga (h)
|90
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h)
|90
|Depósito para la suciedad (ml)
|310
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
|Altura robot aspirador (mm)
|70
|Diámetro del robot (mm)
|290
Scope of supply
- Cepillos de limpieza.
Equipamiento
- Sensores de caída
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.