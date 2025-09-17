Robot aspirador con limpieza en húmedo RCV 3
El robot aspirador RCV 3, inteligente, con precisa navegación por LiDAR y cómodo control a través de la App Home Robots. Limpia de forma totalmente autónoma las moquetas de pelo corto y las superficies duras. Las superficies duras también pueden limpiarse en húmedo.
Más tiempo para disfrutar de la vida gracias al robot de limpieza inteligente RCV 3, que se encarga de la limpieza de suelos. Una vez se pone en funcionamiento, el robot aspirador RCV 3 limpia sistemáticamente de forma autónoma los suelos duros y las alfombras de pelo corto. La suciedad seca se transporta de forma rápida mediante el cepillo giratorio, el cepillo lateral para las esquinas y la turbina deposita la suciedad directamente en el depósito (integrado en el robot). En caso necesario, además de aspirar, el RCV 3 también limpia en húmedo. Si se reduce la capacidad de las baterías, el RCV 3 las va cargando y, una vez finalizado el trabajo, regresa siempre a su estación de carga. Mediante el control a través de la App Home Robots, el RCV 3 realiza un recorrido de exploración y crea automáticamente un mapa de las habitaciones detectando el entorno ( mediante el sistema de navegación LiDAR). Para cada estancia, pueden fijarse unos parámetros de limpieza individuales, por ejemplo, dónde debe aspirarse, limpiarse en húmedo o no limpiarse. Los sensores adicionales impiden la caída, por ejemplo, en tramos de escaleras. Para la limpieza, el robot RCV 3 se inicia rápidamente a través de la aplicación, según el horario programado previamente o pulsando un botón en el equipo. Si el robot aspirador necesita ayuda, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Características y ventajas
Limpieza en húmedoPara unos resultados de limpieza aún mejores, el robot aspirador RCV 3 también puede limpiar en húmedo. En caso necesario, se utiliza la unidad de limpieza en húmedo con paño de microfibras, se llena el depósito de agua limpia y ya se puede empezar. El robot aspirador RCV 3 se puede utilizar solo para la limpieza en seco, solo para la limpieza en húmedo o bien con ambas posibilidades en el modo de limpieza combinado.
Navegación precisaLos sensores de navegación LiDAR del RCV 3 permiten calcular con precisión el espacio y realizar un mapeado detallado para trayectos de limpieza seguros. Con su rápida y precisa navegación LiDAR, el robot aspirador RCV 3 escanea los espacios e incluso en la oscuridad dispone de los mejores mapas para trayectos de limpieza seguros y fiables.
Sensores de caídaLos sensores de caída impiden eficazmente que el robot aspirador RCV 3 pueda caer por las escaleras o en descansillos. Los sensores escanean el suelo, si se detecta un tramo más alto, el control recibe una señal y ordena al robot aspirador que dé la vuelta.
Protección de datos y actualizaciones
- Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una especial importancia a la protección de datos y cumple estrictamente con las leyes en vigor.
- Todo el tráfico de datos entre la aplicación Home Robots de su smartphone y el robot aspirador y de limpieza se realiza a través de una nube con servidores que se encuentran en Alemania.
- Las actualizaciones regulares mejoran y amplían el rendimiento del robot aspirador y la aplicación. Además, la seguridad del sistema se adapta continuamente a los requisitos actuales.
Indicaciones por voz
- Siempre bien informado: el robot de aspiración RCV 3 proporciona indicaciones importantes o informa del estado actual a través de la salida de voz.
- Si el robot aspirador RCV 3 necesita ayuda o mantenimiento, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Cómodo control desde la aplicación con WLAN
- Con la App Home Robots pueden configurarse individualmente múltiples ajustes.
- Control y configuración independientes de la ubicación del robot de limpieza RCV 3 a través de la App Home Robots. Incluso desde fuera de casa.
- Emisión de informaciones sobre el estado actual del equipo y visualización del avance de la limpieza a través de la App Home Robots.
Mapeado preciso con múltiples posibilidades de adaptación
- En la App Home Robots pueden almacenarse varios mapas, por ejemplo, para los diferentes pisos.
- Se pueden definir zonas por las que no se deba transitar ni limpiar (por ejemplo, rascadores para gatos, la zona de juegos en una habitación infantil u obstáculos que el robot de aspiración no pueda sortear).
- Definición de zonas seleccionadas que, en caso necesario, por ejemplo, deban atravesarse varias veces, deban limpiarse con un modo de aspiración más intensivo o en húmedo con más agua.
Adaptación de los parámetros de limpieza
- Definición de diferentes parámetros de limpieza a través de la aplicación, para determinadas zonas o estancias (por ejemplo, potencia de aspiración o cantidad de agua, número de travesías por superficie).
Función de temporizador
- Fijación de los tiempos de limpieza y elaboración de planes de limpieza a través de la App Home Robots.
- El robot aspirador RCV 3 inicia los trayectos de limpieza de forma autónoma en función de los plazos establecidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad de la batería (Ah)
|3,2
|Autonomía por recarga (min)
|120
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h)
|85
|Depósito para la suciedad (ml)
|500
|Depósito para la suciedad 2 en 1 (ml)
|300
|Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml)
|170
|Potencia de aspiración (Pa)
|2500
|Intensidad acústica (dB/A)
|67
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg)
|3,7
|Peso de la estación de carga (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Altura robot aspirador (mm)
|94
|Diámetro del robot (mm)
|350
|Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Cepillos de limpieza.
- Cepillo circular lateral: 2 x
- Filtro: 2 x
- Herramienta de limpieza
- Unidad de limpieza
- Paño: 2 x
- Depósito de agua limpia 2 en 1, incluido depósito para la suciedad
- Depósito para la suciedad
- Estación de carga
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Sensores de caída
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modos de limpieza: Limpieza en seco/ Limpieza en húmedo/ Limpieza combinada (húmedo y seco)/ Automático/ Spot
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Moquetas de pelo corto
