Aspirador en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te M ACD
Desarrollado para grandes cantidades de polvos finos respirables de la categoría de polvo M: aspirador en seco y húmedo grande y de movilidad elevada con depósito de 50 l, asa de empuje ajustable y certificación ACD.
Gracias a la limpieza de filtro Tact controlada por sensores, NT 50/1 Tact Te M ACD elimina enormes cantidades de polvo fino con una eficacia de filtrado garantizada del 99,9 %. Gracias a la certificación de acuerdo con la nueva norma ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021, el equipo está homologado para la aspiración de polvos combustibles. La potencia de aspiración se supervisa continuamente mediante sensores y la limpieza de filtro se regula según sea necesario. El robusto depósito de 50 l con ruedas metálicas, asa de empuje ajustable y manguera de desagüe acaba también con grandes cantidades de polvo fino de la categoría de polvo M, suciedad gruesa y líquidos. La manguera de desagüe permite eliminar fácilmente grandes cantidades de líquidos. Para la aspiración directa de herramientas eléctricas, ofrece una toma de corriente integrada con arranque automático, así como un completo sistema antiestático con accesorios conductores. El polvo ya acumulado se captura de forma fiable con el juego de accesorios (manguera de aspiración de 4 m, tubos de aspiración de acero inoxidable, boquilla para suelos ancha). Todos los accesorios se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a sus ingeniosas soluciones de almacenamiento.lvo que cubre el suelo o las máquinas se absorbe con seguridad con el completo juego de accesorios, de nuevo diseño, compuesto por una manguera de aspiración de 4 metros, tubos de aspiración de acero inoxidable y una boquilla para suelos ancha. Todos los accesorios se guardan de manera segura en el equipo gracias a la práctica solución de almacenaje.
Características y ventajas
Limpieza de filtro Tact controlada por sensoresGarantiza la máxima potencia de aspiración y rendimiento del filtro. Frecuencia de limpieza de filtros óptima y según las necesidades. Emisión de ruido mínima.
Eficacia de filtrado probada del 99,9 por cientoProtección de la salud frente a polvos nocivos respirables. Homologación para la categoría de polvo M.
Certificación ACDAprobado para la aspiración de polvos combustibles. Certificado conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021. Mayor seguridad para el usuario.
Completo sistema antiestático con accesorios conductores
- Mayor seguridad para el usuario.
- Disipación de la carga electrostática.
- Protección contra descargas electrostáticas.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Filtrado de aire de refrigeración
- Alarga la vida útil de la turbina.
Aspirador de seguridad de categoría de polvo M
- Eficacia de filtración del 99,9 %.
- Control electrónico del caudal.
- Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Filtro plegado plano Wet & Dry
- Certificado para la categoría de polvo M. Grado de separación del polvo: 99,9 %.
- Material de fibra de PES con revestimiento de PTFE: resistente a la putrefacción y a la humedad.
- Ideal para aspirar líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
Manguito para herramientas eléctricas
- Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
- Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
- Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Gran depósito de 50 l
- Con una práctica asa de empuje ajustable para un transporte fácil.
- Manguera de desagüe integrada para una eliminación sencilla de grandes cantidades de líquidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|19
|Peso con embalaje incluido (kg)
|24,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Codo: electroconductora
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Manguera de desagüe
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
- Asa de empuje
- Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Limpieza del filtro: Sistema de limpieza de filtros Tact controlado por sensores y según necesidad.
- Categoría de polvo: M
- Material del depósito: Plástico
Campos de aplicación
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo M para cualquier eliminación de polvo fino
- Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
- Para aspirar líquidos y suciedad húmeda
- Para aspirar todo tipo de polvo de roca, madera, cerámica, etc.
- Apto para la aspiración de polvos combustibles conforme a la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accesorios
