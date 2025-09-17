Gracias a la limpieza de filtro Tact controlada por sensores, NT 50/1 Tact Te M ACD elimina enormes cantidades de polvo fino con una eficacia de filtrado garantizada del 99,9 %. Gracias a la certificación de acuerdo con la nueva norma ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021, el equipo está homologado para la aspiración de polvos combustibles. La potencia de aspiración se supervisa continuamente mediante sensores y la limpieza de filtro se regula según sea necesario. El robusto depósito de 50 l con ruedas metálicas, asa de empuje ajustable y manguera de desagüe acaba también con grandes cantidades de polvo fino de la categoría de polvo M, suciedad gruesa y líquidos. La manguera de desagüe permite eliminar fácilmente grandes cantidades de líquidos. Para la aspiración directa de herramientas eléctricas, ofrece una toma de corriente integrada con arranque automático, así como un completo sistema antiestático con accesorios conductores. El polvo ya acumulado se captura de forma fiable con el juego de accesorios (manguera de aspiración de 4 m, tubos de aspiración de acero inoxidable, boquilla para suelos ancha). Todos los accesorios se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a sus ingeniosas soluciones de almacenamiento.lvo que cubre el suelo o las máquinas se absorbe con seguridad con el completo juego de accesorios, de nuevo diseño, compuesto por una manguera de aspiración de 4 metros, tubos de aspiración de acero inoxidable y una boquilla para suelos ancha. Todos los accesorios se guardan de manera segura en el equipo gracias a la práctica solución de almacenaje.