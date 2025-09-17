Gama Ap
Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia. También se encuentra disponible como aspirador con accionamiento por baterías para obtener la máxima flexibilidad sin cables.
0 Productos
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.
Solicite su consulta gratis