Aspirador en seco y húmedo NT 27/1
El NT 27/1 es un potente aspirador en seco y húmedo para uso profesional. Es especialmente compacto e incluye de serie prácticos accesorios.
El NT 27/1 es un aspirador en seco y húmedo compacto, manejable y especialmente fácil de usar para usos industriales universales. La enorme potencia de aspiración del NT 27/1 se debe a su potente turbina de aspiración. Está equipado con un filtro de cartucho. Una desconexión por flotador mecánica al alcanzar la altura de llenado máxima contribuye a una larga vida útil y al cuidado del equipo. El práctico sistema de clip, que permite cambiar o conectar los accesorios rápidamente, ofrece un manejo sin complicaciones. Cinco ruedas de dirección facilitan el arrastre, mejoran la maniobrabilidad y aportan estabilidad. Además, el NT 27/1 cuenta con una práctica superficie de almacenamiento sobre el cabezal del ventilador fabricado en plástico resistente, al igual que la carcasa. Otra ventaja del NT 27/1 es el soporte de accesorios y el gancho para cables del equipo. El asa de transporte ergonómica con alojamiento para el tubo de aspiración asegura el transporte cómodo y sencillo del equipo con todos sus accesorios. El NT 27/1 cuenta con un protector contra impactos alrededor, que evita posibles daños no solo al propio equipo, sino también a las paredes, el resto de los equipos y el mobiliario.para el tubo de aspiración permite transportar el aspirador y sus accesorios de forma fácil y cómoda. El NT 27/1 está equipado con un protector integral contra impactos, que no solo protege el aspirador, sino también las paredes, la maquinaria y otros equipos de posibles daños.
Características y ventajas
Filtro de cartucho PES resistente a la humedadFácil cambio entre aspirador en seco y húmedo. No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES. Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Resistentes lengüetas de cierre metálicasLos cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Protector muy robustoUn protector integral contra impactos no solo protege el equipo, sino también las paredes, los equipos y otro mobiliario de posibles daños.
Almacenaje de accesorios integrado
- Gracias al almacenaje integrado, todos los accesorios están guardados de forma segura y siempre están a mano.
Desconexión mecánica del flotador
- La potencia de aspiración permanece en un nivel elevado y constante.
- La desconexión mecánica del flotador cierra eficazmente el canal de aspiración, en caso de que se alcance el nivel máximo de llenado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|72
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|27
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|7,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
Equipamiento
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Vídeos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Accesorios
