El NT 27/1 es un aspirador en seco y húmedo compacto, manejable y especialmente fácil de usar para usos industriales universales. La enorme potencia de aspiración del NT 27/1 se debe a su potente turbina de aspiración. Está equipado con un filtro de cartucho. Una desconexión por flotador mecánica al alcanzar la altura de llenado máxima contribuye a una larga vida útil y al cuidado del equipo. El práctico sistema de clip, que permite cambiar o conectar los accesorios rápidamente, ofrece un manejo sin complicaciones. Cinco ruedas de dirección facilitan el arrastre, mejoran la maniobrabilidad y aportan estabilidad. Además, el NT 27/1 cuenta con una práctica superficie de almacenamiento sobre el cabezal del ventilador fabricado en plástico resistente, al igual que la carcasa. Otra ventaja del NT 27/1 es el soporte de accesorios y el gancho para cables del equipo. El asa de transporte ergonómica con alojamiento para el tubo de aspiración asegura el transporte cómodo y sencillo del equipo con todos sus accesorios. El NT 27/1 cuenta con un protector contra impactos alrededor, que evita posibles daños no solo al propio equipo, sino también a las paredes, el resto de los equipos y el mobiliario.para el tubo de aspiración permite transportar el aspirador y sus accesorios de forma fácil y cómoda. El NT 27/1 está equipado con un protector integral contra impactos, que no solo protege el aspirador, sino también las paredes, la maquinaria y otros equipos de posibles daños.