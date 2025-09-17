Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic
Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!
Los líquidos, la suciedad gruesa y el polvo se eliminan en un abrir y cerrar de ojos con el potente aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 50/2 Me Classic. El equipo dispone de un depósito de 50 l y ofrece una manejo excelente, así como una calidad sólida. El asa de empuje de serie y el chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan un confort máximo en cuanto a movilidad. El equipo trabaja con filtros de cartucho y convence además por el concepto Easy-Service. El NT 50/2 Me Classic está diseñado para cantidades medias de suciedad.
Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidad
- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiración
- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Servicio confortable
- Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
- El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Aspiración sin bolsa de filtro
- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 53
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|17,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|23,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
- Cesta de filtro resistente a la humedad
Vídeos
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.