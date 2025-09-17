Los líquidos, la suciedad gruesa y el polvo se eliminan en un abrir y cerrar de ojos con el potente aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 50/2 Me Classic. El equipo dispone de un depósito de 50 l y ofrece una manejo excelente, así como una calidad sólida. El asa de empuje de serie y el chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan un confort máximo en cuanto a movilidad. El equipo trabaja con filtros de cartucho y convence además por el concepto Easy-Service. El NT 50/2 Me Classic está diseñado para cantidades medias de suciedad.