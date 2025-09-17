Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic

Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!

Los líquidos, la suciedad gruesa y el polvo se eliminan en un abrir y cerrar de ojos con el potente aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 50/2 Me Classic. El equipo dispone de un depósito de 50 l y ofrece una manejo excelente, así como una calidad sólida. El asa de empuje de serie y el chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan un confort máximo en cuanto a movilidad. El equipo trabaja con filtros de cartucho y convence además por el concepto Easy-Service. El NT 50/2 Me Classic está diseñado para cantidades medias de suciedad.

Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidad
  • La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
  • El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiración
  • Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
  • La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Servicio confortable
  • Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
  • El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Aspiración sin bolsa de filtro
  • Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
  • El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 53
Vacío (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 50
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W) máx. 2300
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 17,5
Peso con embalaje incluido (kg) 23,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Depósito de acero inoxidable
  • Asa de empuje
  • Cesta de filtro resistente a la humedad

Vídeos

Campos de aplicación
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
Encontrar pieza

