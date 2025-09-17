Con su depósito de 70 l, el aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 70/2 Me Classic aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representa ningún problema. Además, el resistente aspirador está provisto de una práctica manguera de desagüe. Un asa de empuje de serie y el chasis extraordinariamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan unas propiedades de movilidad excelentes.