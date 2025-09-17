Aspirador en seco T 12/1
Aspirador en seco T 12/1 versátil, robusto y diseñado a prueba de vuelcos con una extraordinaria potencia de aspiración, nivel de ruido bajo, tubo de aspiración telescópico y un amplio equipamiento adicional.
Nuestro aspirador en seco T 12/1 con robusta protección contra impactos ofrece un sofisticado concepto de potencia del motor, conducción del aire y sistema de seis filtros, de modo que garantiza una elevada potencia de aspiración prácticamente invariable cuando la bolsa de filtro está llena. De esta forma se amplían los intervalos de trabajo con un nivel bajo de mantenimiento y costes reducidos. Asimismo, el equipo se maneja cómodamente con un interruptor de pedal, dispone de un tubo de aspiración telescópico regulable en altura, además de un codo ergonómico en forma de delta que asegura un alto confort durante las jornadas de trabajo prolongadas, así como dos ruedas de dirección y dos ruedas de desplazamiento de goma para una marcha silenciosa y una manejabilidad óptima. Por tanto, el T 12/1 es el equipo profesional perfecto para las empresas profesionales de limpieza de edificios, en oficinas, en el sector gastronómico y en el comercio minorista. Gracias a su reducido nivel de ruido durante el funcionamiento, el aspirador también se puede emplear en cualquier momento del día en hospitales y hoteles. Un compartimento para cables integrado en el cabezal de la turbina, un gancho abatible y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos completan el amplio paquete de equipamiento. Para garantizar la máxima higiene, el T 12/1 está disponible opcionalmente también con un potente filtro HEPA.
Características y ventajas
Filtro HEPA para obtener un aire de salida limpio
- El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Almacenaje del cable integrado
- El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Cesto de filtro principal
- Filtro principal permanente y lavable de gran tamaño para una separación de polvo óptima.
- El uso del equipo es posible con o sin bolsa de filtro.
Gran ergonomía
- El aspirador también se puede conectar y desconectar fácilmente con el pie, por lo que no es necesario agacharse.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Caudal de aire (l/s)
|43
|Potencia nominal (W)
|700
|Capacidad del depósito (l)
|12
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|60
|Potencia del motor de cepillos (W)
|1300
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Gancho portacables
Accesorios
