Nuestro aspirador en seco T 12/1 con robusta protección contra impactos ofrece un sofisticado concepto de potencia del motor, conducción del aire y sistema de seis filtros, de modo que garantiza una elevada potencia de aspiración prácticamente invariable cuando la bolsa de filtro está llena. De esta forma se amplían los intervalos de trabajo con un nivel bajo de mantenimiento y costes reducidos. Asimismo, el equipo se maneja cómodamente con un interruptor de pedal, dispone de un tubo de aspiración telescópico regulable en altura, además de un codo ergonómico en forma de delta que asegura un alto confort durante las jornadas de trabajo prolongadas, así como dos ruedas de dirección y dos ruedas de desplazamiento de goma para una marcha silenciosa y una manejabilidad óptima. Por tanto, el T 12/1 es el equipo profesional perfecto para las empresas profesionales de limpieza de edificios, en oficinas, en el sector gastronómico y en el comercio minorista. Gracias a su reducido nivel de ruido durante el funcionamiento, el aspirador también se puede emplear en cualquier momento del día en hospitales y hoteles. Un compartimento para cables integrado en el cabezal de la turbina, un gancho abatible y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos completan el amplio paquete de equipamiento. Para garantizar la máxima higiene, el T 12/1 está disponible opcionalmente también con un potente filtro HEPA.