Aspirador en seco T 15/1
Con el aspirador en seco T 15/1 renovamos nuestra gama existente de aspiradores en seco industriales y volvemos a ocupar este importante segmento del mercado con un excelente modelo de alta gama.
Este aspirador extraordinariamente silencioso combina la comodidad y ergonomía –con el alojamiento integrado para manguera, cable y accesorios, así como 2 posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos– con una destacada potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo.
Características y ventajas
Cable flexibleCable de red especialmente flexible, resistente y de larga vida útil. Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del equipo y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.
Almacenaje de accesorios integradoLa integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.
Manejo con el pieNo hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Cesto de filtro principal
- Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Caudal de aire (l/s)
|43
|Potencia nominal (W)
|700
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|15
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|7,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Pincel aspirador
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Gancho portacables
- Cable de conexión enchufable: Cable de red flexible
- Almacenaje de accesorios integrado
Vídeos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.