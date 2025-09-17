Barredora-aspiradora KM 120/250 R LPG Classic
La propulsión por gas (LPG) respetuosa con el medio ambiente de nuestra barredora industrial KM 120/250 R LPG Classic permite el uso también en interiores. Con un motor de tracción totalmente hidráulico y sistema de barrido.
Nuestra primera barredora industrial de la gama Classic, que dispone de una propulsión por gas (LPG) ecológica, de bajas emisiones y bajo consumo: la KM 120/250 R LPG Classic resulta así apropiada también para el uso en interiores, aunque naturalmente demuestra su potencial en el exterior. Gracias a su diseño robusto y el amplio equipamiento específico está perfectamente preparada para las aplicaciones más duras en entornos con mucho polvo. Sus cepillos se adaptan perfectamente al suelo y garantizan los mejores resultados de limpieza, y el principio de recogedor elimina en igual medida suciedad fina y basta sin esfuerzos y sin levantar polvo. Un resistente filtro de bolsa con motor vibratorio para limpiar el filtro, así como un gran depósito de suciedad con un cómodo sistema de vaciado en alto forman parte igualmente del equipamiento básico. Los ámbitos de aplicación ideales son el sector de la construcción, la industria procesadora de metales o las fundiciones.
Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguroPermite aplicaciones en condiciones externas extremas. Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo. La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Amplio filtro de bolsa con motor de vibraciónLa gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo. Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración. Apto para cantidades de polvo especialmente grandes.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosTecnología sin complicaciones con componentes probados. El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos. Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro de bolsa sin necesidad de herramientas.
Principio de recogedor
- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.
Sistema Footprint flexible
- Resultados de barrido excepcionales.
- Escaso desgaste de los cepillos.
- Adaptación óptima de los cepillos a distintas superficies.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Cómodo vaciado en alto, con una altura de hasta 1,42 metros.
Tracción trasera hidráulica con neumáticos de goma maciza
- Gran agilidad y facilidad de manejo, incluso en espacios reducidos.
- Permite una conducción segura sobre objetos afilados de metal o de vidrio.
- El caucho macizo impide el aplanamiento de los neumáticos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|LPG
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kubota
|Accionamiento – Potencia (kW)
|17,5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10800
|Ancho de trabajo (mm)
|900
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1200
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1500
|Depósito de suciedad (l)
|250
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|9
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|800
|Peso, listo para el uso (kg)
|800
|Peso con embalaje incluido (kg)
|800
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Filtro de bolsa
- Ruedas, caucho macizo
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
