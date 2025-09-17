Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack
La fregadora-aspiradora BD Classic 35/15 C es la solución perfecta para espacios reducidos y ofrece una versatilidad excepcional. Su excelente maniobrabilidad y sus dimensiones compactas facilitan la limpieza. Un cargador integrado garantiza una carga cómoda en cualquier lugar.
Con sus dimensiones compactas y excelentes propiedades, la BD 35/15 C ofrece una flexibilidad, facilidad de uso y eficacia de limpieza excepcionales. Equipada con un cabezal de cepillos de 35 cm, la BD 35/15 C ofrece un rendimiento de limpieza y una maniobrabilidad extraordinarios. La BD 35/15 C se ha desarrollado especialmente para espacios reducidos y es perfecta para limpiar en rincones estrechos y espacios abarrotados. Con una altura de 68 cm, cabe debajo de la mayoría de mesas y muebles. Otra característica práctica de la BD 35/15 C es el cargador integrado, que permite al usuario cargar el equipo en cualquier lugar. La compacta fregadora-aspiradora BD 35/15 C está diseñada para una larga vida útil y una gran fiabilidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño de fácil acceso también facilita las tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza para que puedan realizarse de forma más rápida y sencilla.
Características y ventajas
Cargador de a bordo
- Cargador de amplio voltaje para cargar cómodamente en cualquier lugar
- Compatible con una amplia gama de voltajes
Dimensiones compactas
- Buena maniobrabilidad
- Se aleja fácilmente de la pared
- Manejo sencillo
Excelente aspirado
- La tobera absorbe eficazmente el agua incluso en curvas estrechas.
- Seca el suelo inmediatamente
Manillar abatible y ajustable
- Diseño compacto, almacenamiento en menos espacio
- Fácil de transportar, cabe en la mayoría de los vehículos
- Ergonómicamente ajustable para diferentes tamaños de usuario.
Caudal de agua regulable
- Caudal del agua máximo de 1 l/min
- Ajustable en función de los tipos de suelo y la suciedad
Cabezal de cepillos de fácil acceso
- No se necesitan herramientas para retirar el cepillo
- Mantenimiento fácil después del trabajo
Depósito de aguas residuales extraíble
- Mantenimiento sencillo
Modo eco!efficiency
- Menor consumo de energía
- Menor nivel de ruido
- Prolonga el tiempo de trabajo hasta un 25 %
Mejora del suministro de agua
- Cumple la norma de la UE
- Distribución más uniforme del agua que mejora el rendimiento de limpieza
Display indicador
- Visualización del código de error y del estado, facilita el mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|350
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|470
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|máx. 15 / máx. 15
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 1400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|700
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|12 / 38
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Tiempo de carga de la batería (h)
|nominal 10
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|110 - 230 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|25 - 25
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|54
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Cargador
- Ruedas de transporte.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Tipo de labios de aspiración: resistente al aceite, cerrado
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- BSC
- Comercios
- Hostelería
- Restauración y catering
- Servicio público
- Sanidad
- Oficinas
