Fregadora-aspiradora BD 38/12 C Bp Pack Li
Ligera, silenciosa y ágil: la fregadora-aspiradora BD 38/12 C, con cabezal de cepillo circular, está equipada con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente y modo eco!efficiency.
La fregadora-aspiradora BD 38/12 C, muy maniobrable y con un manejo y mantenimiento particularmente sencillos, limpia de forma profesional y eficiente superficies pequeñas con muchos obstáculos. El equipo está provisto de un cepillo circular de 38 cm de diámetro. La nueva batería de iones de litio con una autonomía especialmente prolongada triplica la vida útil de las baterías de plomo convencionales. Completamente libre de mantenimiento y se carga de forma rápida. El modo eco!efficiency reduce la demanda de energía, aumenta la autonomía y reduce el ruido en aprox. un 40 %. El peso de la BD 38/12 C, un 35 % menor en esta gama, facilita la subida de peldaños y el transporte.
Características y ventajas
Potente batería de ion-litio
- No necesita ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que tiene una vida útil tres veces mayor que con las baterías convencionales.
- Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. (La carga parcial es posible en cualquier momento).
- El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Peso muy reducido del equipo
- Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
- Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
- Fácil de maniobrar y transporte más sencillo en vehículos.
Tecnología de discos fiable
- Alto poder de limpieza en recubrimientos de suelo lisos.
- Apta para servicio con cepillo o con cepillo de esponja.
- Cepillo incluido en el equipo de serie.
Patín trasero de aspiración justo detrás de los cepillos
- Sistema de aspiración óptimo, incluso en curvas.
- Elevación sencilla mediante pedal.
Dimensiones compactas
- Se puede dejar en la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no tiene salientes.
- Manejo sencillo.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|380
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|480
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|12 / 12
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1520
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1140
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 21
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1050
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Capacidad de absorción (W)
|500
|Color
|antracita
|Peso total permitido (kg)
|48
|Peso sin accesorios (kg)
|36
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas de transporte.
- Tobera curva
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
