Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|705
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1030
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|75 / 75
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|24,4 - 34
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63
|Tensión (V)
|24
|Capacidad de absorción (W)
|1850
|Peso sin accesorios (kg)
|100
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
