Fregadora-aspiradora BD 80/100 W Classic Bp
Fregadora de suelos por tracción BD MAX con cabezal de disco, robusta, de gran autonomía y sencilla de usar o reparar, la mejor relación calidad-precio, indicada para la limpieza de superficies de hasta 15.000 m².
Equipos indicados para la limpieza de diversos suelos. Robusto y con gran autonomía, tiene un diseño compacto de cisterna en cisterna, capaz de acceder a pasillos estrechos. Máquina accionada por tracción, además de proporcionar ergonomía al operador, también cadencia el tiempo de operación por tener velocidad constante, siendo posible dimensionar el tiempo de limpieza con mayor precisión. Equipo sencillo sin muchos componentes electrónicos, lo que facilita el uso y el mantenimiento. Su panel simplificado facilita la formación y el manejo. Dispone de accionamiento mecánico del cabezal y de la barra de aspiración. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de varios suelos, incluidos los de superficie tratada, porque tiene menor presión de contacto. Equipo indicado para la limpieza de áreas de hasta 15.000 m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, áreas fabriles, aeropuertos, museos, escuelas, hospitales, centros comerciales, etc. Rendimiento equivalente a 20 personas en la operación. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza permanece uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.
Características y ventajas
Presión de apriete regulable
- La presión de apriete de cepillos se ajusta según las necesidades.
- Para un alto rendimiento de fregado: elimina hasta la suciedad incrustada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|810
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1090
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|100 / 100
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1900
|Peso sin accesorios (kg)
|110,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Vídeos
Campos de aplicación
- Funcionamiento por baterías
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Tiendas
- Aeropuertos
- Empresas de limpieza
- Gran rendimiento de superficie
- Industria
- Muy resistente
- Pabellones deportivos
- Sector del transporte
