Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie
La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.
0 Productos
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.
Solicite su consulta gratis