    Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco

    Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.

    Kärcher Limpiadoras circulares

    Limpiadoras circulares

    Ya sean superficies resistentes o en recubrimientos textiles del suelo, en Kärcher te ofrecemos el equipo monodisco adecuado. Gestionamos equipos para todo tipo de usos especiales y multiuso.

    Kärcher Pulidoras

    Pulidoras

    Cuando las suelas de los zapatos dejan huella: las pulidoras de Kärcher devuelven rápidamente el brillo a los suelos. Gracias al funcionamiento con batería también se puede usar en lugares transitados.

    Fregadoras-y-fregadoras-aspiradoras-Karcher_BR_30_1

