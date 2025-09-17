Hidrolimpiadora HD 6/11 Classic
La Hidrolimpiadora de Alta Presión Kärcher Professional HD 6/11 Classic proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las más variadas tareas diarias, combinado con una gran relación costo-beneficio, durabilidad y facilidad de uso y transporte.
El Kärcher HD 6/11 Classic, con una presión de 2175 psi, ayuda a eliminar la suciedad más difícil. Es ligera y fácil de transportar y de rápido montaje con accesorios profesionales de alta calidad: pistola Classic extremadamente ergonómica y cómoda, lanza de acero inoxidable de 600 mm y manguera de 8 m en tejido de acero y boquilla en abanico. Es fácil de organizar con un soporte para accesorios.
Características y ventajas
Asa de transporte ergonómica
- Asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo.
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
- Especialmente robusto y de larga vida útil.
Estructura compacta
- Fácil de transportar y de guardar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal (l/h)
|600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|110
|Presión máx. (bar)
|150
|Potencia de conexión (W)
|2600
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|040
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|37,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|44,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|636 x 438 x 957
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Lanza pulverizadora: 600 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de alta presión
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Automoción
- Aparcamientos
- Escuelas
Accesorios
Detergentes
