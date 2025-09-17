Hidrolimpiadora HD 6/11 Classic

La Hidrolimpiadora de Alta Presión Kärcher Professional HD 6/11 Classic proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las más variadas tareas diarias, combinado con una gran relación costo-beneficio, durabilidad y facilidad de uso y transporte.

El Kärcher HD 6/11 Classic, con una presión de 2175 psi, ayuda a eliminar la suciedad más difícil. Es ligera y fácil de transportar y de rápido montaje con accesorios profesionales de alta calidad: pistola Classic extremadamente ergonómica y cómoda, lanza de acero inoxidable de 600 mm y manguera de 8 m en tejido de acero y boquilla en abanico. Es fácil de organizar con un soporte para accesorios.

Características y ventajas
Asa de transporte ergonómica
  • Asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo.
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
  • Especialmente robusto y de larga vida útil.
Estructura compacta
  • Fácil de transportar y de guardar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Caudal (l/h) 600
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 110
Presión máx. (bar) 150
Potencia de conexión (W) 2600
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 040
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 37,4
Peso con embalaje incluido (kg) 44,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 636 x 438 x 957

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Lanza pulverizadora: 600 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Lanza pulverizadora de alta presión

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 6/11 Classic
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Aparcamientos
  • Escuelas
Accesorios
Detergentes
