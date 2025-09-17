Hidrolimpiadora HD 6/15 M
Limpiadora de alta presión portátil accionada por corriente alterna HD 6/15 M con bomba axial de 3 pistones. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento de limpieza y eficiencia energética para aplicaciones diarias.
Nuestra limpiadora de alta presión portátil y sin calefacción HD 6/15 M viene equipada de fábrica con numerosos equipamientos específicos innovadores para un trabajo seguro y cómodo. La descarga de presión automática protege por ejemplo los componentes de alta presión frente a cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las uniones atornilladas convencionales, y ello sin perjudicar su robustez o vida útil. El equipo es apropiado para el servicio en posición horizontal o vertical, con lo que ofrece un alto grado de flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta la potencia limpiadora y la eficiencia energética en torno a un 20 por ciento. Numerosas posibilidades para apoyar y almacenar accesorios de forma segura para el transporte, así como la construcción del equipo que facilita enormemente el mantenimiento completan el concepto bien meditado de la HD 6/15 M.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire. Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexibleDiseñada para un funcionamiento vertical y horizontal. Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidadEl asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal (l/h)
|560
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Presión máx. (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Potencia de conexión (kW)
|3,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|29,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|32,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Accesorios
Detergentes
