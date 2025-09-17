Diseñada para servicio en posición tanto vertical como horizontal, nuestra limpiadora de alta presión compacta, portátil y potente HD 8/18-4 M permite una máxima flexibilidad en la aplicación. Algunos detalles inteligentes como Servo Control, nuestro sistema de regulación del caudal de agua y de la presión de trabajo directamente en la pistola, o también la gran maniobrabilidad y la reducida necesidad de espacio del fiable equipo garantizan la máxima comodidad. La nueva tecnología de bombas, accionada mediante motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con control mediante interruptor de presión, consigue un aumento del 20 por ciento en el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética. La descarga de presión automática protege frente a carga los componentes sometidos a alta presión en modo standby. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad, garantizan un trabajo sin fatiga y un montaje/desmontaje de accesorios en menos tiempo. Hay disponibles varias opciones de almacenaje seguro para el transporte de los accesorios directamente en el equipo.