Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M
Limpiadora de alta presión compacta, portátil y sin calefacción HD 8/18-4 M con un motor trifásico de 4 polos y de marcha lenta, y descarga de presión automática. Alto rendimiento de limpieza y energéticamente eficiente.
Diseñada para servicio en posición tanto vertical como horizontal, nuestra limpiadora de alta presión compacta, portátil y potente HD 8/18-4 M permite una máxima flexibilidad en la aplicación. Algunos detalles inteligentes como Servo Control, nuestro sistema de regulación del caudal de agua y de la presión de trabajo directamente en la pistola, o también la gran maniobrabilidad y la reducida necesidad de espacio del fiable equipo garantizan la máxima comodidad. La nueva tecnología de bombas, accionada mediante motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con control mediante interruptor de presión, consigue un aumento del 20 por ciento en el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética. La descarga de presión automática protege frente a carga los componentes sometidos a alta presión en modo standby. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad, garantizan un trabajo sin fatiga y un montaje/desmontaje de accesorios en menos tiempo. Hay disponibles varias opciones de almacenaje seguro para el transporte de los accesorios directamente en el equipo.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Alta movilidadEl asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Mantenimiento extremadamente sencilloAcceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo. Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal (l/h)
|380 - 760
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Potencia de conexión (kW)
|4,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|40,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|44,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
