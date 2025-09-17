Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M

Limpiadora de alta presión compacta, portátil y sin calefacción HD 8/18-4 M con un motor trifásico de 4 polos y de marcha lenta, y descarga de presión automática. Alto rendimiento de limpieza y energéticamente eficiente.

Diseñada para servicio en posición tanto vertical como horizontal, nuestra limpiadora de alta presión compacta, portátil y potente HD 8/18-4 M permite una máxima flexibilidad en la aplicación. Algunos detalles inteligentes como Servo Control, nuestro sistema de regulación del caudal de agua y de la presión de trabajo directamente en la pistola, o también la gran maniobrabilidad y la reducida necesidad de espacio del fiable equipo garantizan la máxima comodidad. La nueva tecnología de bombas, accionada mediante motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con control mediante interruptor de presión, consigue un aumento del 20 por ciento en el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética. La descarga de presión automática protege frente a carga los componentes sometidos a alta presión en modo standby. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad, garantizan un trabajo sin fatiga y un montaje/desmontaje de accesorios en menos tiempo. Hay disponibles varias opciones de almacenaje seguro para el transporte de los accesorios directamente en el equipo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M: Equipamiento de alta calidad
La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M: Alta movilidad
El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M: Mantenimiento extremadamente sencillo
Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo. Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
  • Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
  • Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
  • Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Funcionamiento flexible
  • Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
  • Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Caudal (l/h) 380 - 760
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Presión máx. (bar/MPa) 270 / 27
Potencia de conexión (kW) 4,6
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 40,9
Peso con embalaje incluido (kg) 44,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
  • Desconexión de presión
Vídeos

Campos de aplicación
  • Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza

