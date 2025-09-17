Limpiadora de ultra-alta presión HD 13/35-4 Cage
Con una presión de trabajo de hasta 350 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados.
Con una presión de trabajo de hasta 350 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados. Práctico y cómodo: gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: el principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.
Características y ventajas
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.
Almacenaje seguro
- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido.Para tenerlo todo siempre ordenado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|100 - máx. 350 / 10 - máx. 35
|Caudal (l/h)
|500 - 1300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|15
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|440
|Frecuencia (Hz)
|60
|Tipo de bombas
|Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
|Peso sin accesorios (kg)
|155
|Peso (con accesorios) (kg)
|190
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
- Lanza de acero inoxidable: 700 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento
