Equipada con una cómoda pistola UHP, nuestra cómoda limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Adv de la gama compacta UHP destaca en múltiples aplicaciones por su eficacia contra la suciedad más rebelde, como la que se produce, por ejemplo, en el sector de la construcción y la industria. Por dentro, el equipo trabaja con una bomba de alta presión industrial extremadamente potente de la marca WOMA, con un alto rendimiento volumétrico. Alcanza una presión de trabajo de 1.000 bares y consume solo 900 l de agua por hora, con lo que garantiza los mejores resultados de limpieza.