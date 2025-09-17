Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100-4 Cage Advanced 60Hz
Equipada con una cómoda pistola UHP, nuestra cómoda limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Adv de la gama compacta UHP destaca en múltiples aplicaciones por su eficacia contra la suciedad más rebelde, como la que se produce, por ejemplo, en el sector de la construcción y la industria. Por dentro, el equipo trabaja con una bomba de alta presión industrial extremadamente potente de la marca WOMA, con un alto rendimiento volumétrico. Alcanza una presión de trabajo de 1.000 bares y consume solo 900 l de agua por hora, con lo que garantiza los mejores resultados de limpieza.
Características y ventajas
Potente bomba industrial de alta presiónÉmbolo buzo de metal duro para una elevada vida útil. Estructura que facilita el mantenimiento para un cambio rápido de piezas de desgaste, como válvulas, juntas o émbolos buzo. Diseño con válvula central para una elevada eficiencia volumétrica.
Pistola pulverizadora ergonómicaAsa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo del usuario. Trabajo sin esfuerzo gracias a las reducidas fuerzas de apriete.
Válvula de descarga de presiónLa válvula de descarga de presión reduce la presión en la manguera para que permanezca flexible con la pistola cerrada. Se evita así un retroceso repentino puesto que, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco.
Alta movilidad
- Grandes ruedas y un centro de gravedad óptimo aseguran una elevada movilidad del equipo, a pesar de su tamaño.
- Un práctico gancho de grúa permite el sencillo transporte del equipo también en terrenos impracticables.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|1000 / 100
|Caudal (l/h)
|978
|Temperatura de entrada (°C)
|45
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|35
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 / 480
|Frecuencia (Hz)
|60
|Tipo de bombas
|Cigüeñal
|Peso sin accesorios (kg)
|385
|Peso (con accesorios) (kg)
|379
|Peso con embalaje incluido (kg)
|382,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola UHP (Dry Shut)
- Lanza de acero inoxidable: 750 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento
