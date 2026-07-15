Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías
La potente lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías elimina las manchas de superficies textiles como muebles tapizados o asientos de coche de forma exhaustiva y eficaz.
Destaca por sus excelentes e higiénicos resultados de limpieza y su rentabilidad: la robusta lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías de Kärcher para la eliminación de manchas en superficies textiles pequeñas y medianas. La pulverización profunda de la solución limpiadora en las fibras textiles y el posterior aspirado con una excelente potencia de aspiración hacen que los textiles se sequen rápidamente y puedan volver a utilizarse enseguida. La lava-aspiradora está equipada de serie con una boquilla para tapicerías para zonas especialmente estrechas, como el interior de los vehículos. Los grandes pulsadores, que pueden accionarse con la mano o con el pie, resultan muy cómodos de usar. Además, se puede transportar sin esfuerzo con una sola mano gracias al asa de transporte ergonómica. La tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes para poder ver mejor la suciedad. La lava-aspiradora dispone de un práctico gancho para el cable que permite guardar el cable de forma segura y, por lo tanto, también facilita el transporte y el almacenamiento del equipo.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaExcelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después. Secado rápido gracias a su gran capacidad de aspiración. Patrón de pulverización extremadamente fino y uniforme de la boquilla para tapicerías.
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útilBomba eficiente con una larga vida útil. Turbina potente con una gran potencia de aspiración. El diseño robusto y el parachoques protegen el equipo de golpes e impactos.
Práctica boquilla para tapiceríasLimpieza sencilla y en profundidad de tapicerías y muebles tapizados. Ideal para la limpieza interior de vehículos. Boquilla de 110 milímetros de anchura para insertar en la pistola de pulverización/aspiración.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Asa de transporte ergonómica
- Transporte con una sola mano por escalones y peldaños.
- Opción de fijación para el tubo de aspiración y la pistola de pulverización/aspiración.
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado en el asa para un transporte seguro y cómodo.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Almacenaje de accesorios integrado
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|20 - 25
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|10,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|14,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Boquilla para tapicerías
- Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
- Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, azul
Vídeos
Campos de aplicación
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para el tratamiento específico de las manchas en las superficies textiles
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
Accesorios
Detergentes
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