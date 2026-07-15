Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías

La potente lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías elimina las manchas de superficies textiles como muebles tapizados o asientos de coche de forma exhaustiva y eficaz.

Destaca por sus excelentes e higiénicos resultados de limpieza y su rentabilidad: la robusta lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías de Kärcher para la eliminación de manchas en superficies textiles pequeñas y medianas. La pulverización profunda de la solución limpiadora en las fibras textiles y el posterior aspirado con una excelente potencia de aspiración hacen que los textiles se sequen rápidamente y puedan volver a utilizarse enseguida. La lava-aspiradora está equipada de serie con una boquilla para tapicerías para zonas especialmente estrechas, como el interior de los vehículos. Los grandes pulsadores, que pueden accionarse con la mano o con el pie, resultan muy cómodos de usar. Además, se puede transportar sin esfuerzo con una sola mano gracias al asa de transporte ergonómica. La tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes para poder ver mejor la suciedad. La lava-aspiradora dispone de un práctico gancho para el cable que permite guardar el cable de forma segura y, por lo tanto, también facilita el transporte y el almacenamiento del equipo.

Características y ventajas
Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías: Excelente rendimiento de limpieza
Excelente rendimiento de limpieza
Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después. Secado rápido gracias a su gran capacidad de aspiración. Patrón de pulverización extremadamente fino y uniforme de la boquilla para tapicerías.
Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías: Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útil
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útil
Bomba eficiente con una larga vida útil. Turbina potente con una gran potencia de aspiración. El diseño robusto y el parachoques protegen el equipo de golpes e impactos.
Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías: Práctica boquilla para tapicerías
Práctica boquilla para tapicerías
Limpieza sencilla y en profundidad de tapicerías y muebles tapizados. Ideal para la limpieza interior de vehículos. Boquilla de 110 milímetros de anchura para insertar en la pistola de pulverización/aspiración.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
  • Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
  • Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
  • Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
  • Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
  • Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Asa de transporte ergonómica
  • Transporte con una sola mano por escalones y peldaños.
  • Opción de fijación para el tubo de aspiración y la pistola de pulverización/aspiración.
  • Alojamiento para el tubo de aspiración integrado en el asa para un transporte seguro y cómodo.
Gancho portacables
  • Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
  • Práctico y cuidadoso con los cables.
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
  • Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
  • Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 20 - 25
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 1
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 9
Potencia de la turbina (W) 1250
Potencia de la bomba (W) 40
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud del cable (m) 7,5
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 10,5
Peso (con embalaje) (kg) 14,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Boquilla para tapicerías
  • Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
  • Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
  • Gancho portacables
  • Pistola pulverizadora/de aspiración
  • Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia

Equipamiento

  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
  • Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, azul
Lava-aspiradora Puzzi 10/1 con boquilla para tapicerías

Vídeos

Campos de aplicación
  • Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
  • Para el tratamiento específico de las manchas en las superficies textiles
  • Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
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