Lava-aspiradora Puzzi 4/15

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s) 31
Vacío (mbar) 170
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 2,8
Depósito de agua limpia/sucia (l) 4 / 15
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 90 - 73
Longitud del cable (m) 5
Peso sin accesorios (kg) 6
Peso (con embalaje) (kg) 8,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 378 x 342 x 469
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