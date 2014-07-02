Sopladora / Secadora
Los ventiladores de aire de Kärcher son eficientes y potentes. Además, muy compactos y silenciosos. Proporcionan un secado rápido en los casos donde se han producido daños por el agua, o permiten volver a pisar rápidamente las alfombras después de la limpieza. Con asa de transporte y enrollamiento de cable integrados.
0 Productos
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.
Solicite su consulta gratis