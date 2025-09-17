Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA
La SGV 8/5*, de fácil manejo, combina las funciones de limpiadora de vapor y aspirador en húmedo en un solo equipo. Con 7 modos de funcionamiento, pantalla útil y muchos accesorios.
La limpiadora-aspiradora con vapor SGV 8/5, fácil de usar, destaca por su excelente rendimiento de limpieza gracias a su alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y una regulación del caudal de vapor de 3 etapas. La limpieza es respetuosa con el medio ambiente y totalmente libre de productos químicos. La práctica función de autolimpieza de la SGV 8/5 garantiza una limpieza higiénica duradera. El equipo también convence por su manejo especialmente fácil y cómodo, por ejemplo, a través de la pantalla, que muestra el estado de funcionamiento y los mensajes de servicio/error. La rápida y sencilla selección de los 7 modos de funcionamiento de vapor/aspiración se realiza mediante el selector giratorio EASY Operation y la ergonómica pistola de vapor/aspiración permite un control flexible y directo del caudal de vapor, el modo de aclarado y la función de aspiración durante el funcionamiento. El modo eco!efficiency, energéticamente eficiente y silencioso, también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. La amplia gama de accesorios se guarda directamente en el equipo para protegerlos de la suciedad y tenerlos siempre a mano sin tener que buscarlos.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza sostenible y excepcionalPresión de vapor especialmente alta (8 bar), temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y excelente potencia de aspiración. Elimina la suciedad más incrustada de forma fácil, rápida, eficaz y sin productos químicos. Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Selector giratorio EASY Operation con 7 modos de servicioEspecialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso. Vaporización/aspiración con/sin modo eco!efficiency y autolimpieza del equipo. Interruptor de conexión/desconexión, agua fría, uso con detergente, aclarado.
Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiraciónSelector giratorio e interruptor de presión especialmente fáciles de usar para controlar diversas funciones. Posibilidad de regulación del caudal de vapor en 3 etapas, con agua caliente y fría y aspiración simultánea. Ahorro de tiempo: manejo durante el funcionamiento. No es necesario interrumpir el proceso de limpieza.
Cómoda pantalla
- El estado de funcionamiento se muestra en pantalla en forma de texto o de gráfico de barras.
- Visualización de información de servicio sobre los intervalos de mantenimiento, por ejemplo, «descalcificación».
- La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo.
Modo eco!efficiency
- Alto rendimiento de limpieza con una potencia de aspiración reducida.
- Gracias al reducido nivel de ruido durante el funcionamiento, es adecuado para el uso en entornos sensibles al ruido.
- Apto también para tareas de limpieza nocturnas sin problemas.
Regulación del caudal de vapor en tres etapas
- Vapor ligero (nivel I) para un nivel reducido de suciedad.
- Vapor medio (nivel II) para un nivel medio de suciedad.
- Vapor potente (nivel III) para un nivel de suciedad persistente.
Almacenaje de accesorios integrado
- Accesorios como boquillas o cepillos redondos siempre a mano.
- Todos los accesorios se mantienen impecables y a buen recaudo durante el transporte.
- El cable de alimentación se guarda de forma segura en la parte posterior del equipo.
Numerosos accesorios incluidos
- Boquilla para suelos de 300 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
- Boquilla manual de 150 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
- Boquilla para ranuras, boquilla de chorro concentrado, boquilla triangular y 3 cepillos redondos diferentes.
Transporte ergonómico y fácil
- Sujete el equipo por la superficie de agarre y el asa de empuje para cargarlo.
- Para transportar el equipo a grandes distancias, tire del equipo por el asa de empuje.
- Las grandes ruedas de transporte facilitan el transporte, incluso por escaleras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de vapor (bar)
|máx. 8
|Potencia calorífica (W)
|1600
|Tiempo de calentamiento (min)
|7
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 173
|Temperatura del agua caliente (°C)
|70 - 173
|Depósito de agua limpia (l)
|5,6
|Depósito de agua sucia (l)
|5
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|40
|Peso con embalaje incluido (kg)
|53
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|640 x 495 x 965
*Interruptor de conexión/desconexión, servicio de agua fría/aspiración , modo eco!efficiency, servicio de vapor/agua caliente/agua fría/aspiración, función de aclarado en frío del aparato, servicio de detergente/succión, función de autolimpieza del equipo.
Scope of supply
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 505 mm
- Boquilla para suelos: 300 mm
- Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración: 4 m
- tiras de goma boquilla manual: 150 mm
- tiras de goma boquilla para suelos: 300 mm
- Boquilla manual: 150 mm
- boquilla de chorro concentrado/adaptador para boquilla para ranuras: 185 mm
- prolongación para boquilla de chorro concentrado: 140 mm
- Boquilla triangular para limpieza manual/de suelos de esquinas
- Cepillo redondo pequeño, acero inoxidable: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño, latón: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño de Pekalon (negro): 1 Unidad(es)
- Asa de empuje
- almacenamiento de los accesorios (extraíble)
Equipamiento
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Carcasa: Acero inoxidable
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Display
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (tres niveles)
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
