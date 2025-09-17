Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Adv

El Ice Blaster IB 7/40 Avanced dispone de una pistola pulverizadora con control remoto integrado y garantiza excelentes resultados para la limpieza con hielo seco incluso con bajas presiones de aire.

Un sofisticado concepto, numerosos detalles inteligentes, larga vida útil y un acabado de alta calidad caracterizan a nuestro Ice Blaster IB 7/40 Advanced. El pulverizador de hielo seco de última generación está diseñado para un uso continuo exigente con un equipamiento superior. Dispone de serie de un enrollador del cable de puesta a tierra integrado, vaciado de hielo restante que evita la congelación del equipo una vez finalizado el trabajo, y un separador de aceite y agua para un funcionamiento seguro. La conducción del aire está optimizada de tal forma que incluso con bajas presiones y reducido consumo de aire (máx. 3,5 m³/min) se consiguen muy buenos resultados de limpieza, reduciendo a su vez al mínimo los ruidos de funcionamiento. Varios elementos aseguran un elevado confort de trabajo: la pistola pulverizadora con control remoto integrado para el ajuste de los parámetros de chorro, la regulación continua de la presión del chorro y del volumen de hielo mediante un pulsador (desconectable si se desea) y un cómodo display para la lectura de todos los parámetros de servicio. Además, es posible consultar valores estadísticos como tiempo de servicio, consumo medio de hielo por hora o consumo de hielo total.

Características y ventajas
Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Adv: Display sinóptico
Display sinóptico
Cómoda lectura de los valores ajustados; manejo sencillo gracias a las teclas de gran tamaño y al control electrónico.
Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Adv: Vaciado automático del hielo restante
Vaciado automático del hielo restante
El vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo.
Sistema de limpieza con hielo seco IB 7/40 Adv: Separador de aceite y agua integrado
Separador de aceite y agua integrado
El equipo no se congela.
Enrollador del cable de puesta a tierra integrado
  • Sencilla puesta a tierra del objeto de proyección.
  • Protección con la emisión de chispas del usuario al objeto.
  • Mejora de la comodidad de proyección.
Eficiente conducción de aire en el equipo
  • El hielo seco es transportado intacto desde el equipo a la boquilla.
  • Máxima potencia de limpieza en la boquilla.
Máxima movilidad
  • Equilibrado óptimo del equipo para realizar maniobras cómodamente sobre terrenos irregulares.
  • Las patillas anteriores y posteriores del equipo permiten superar fácilmente los peldaños.
Recipiente de hielo seco de PRFV
  • Aislamiento óptimo del hielo seco.
  • Sin formación de agua condensada.
  • Sin congelación del equipo.
Sofisticado soporte para pistola
  • La pistola se guarda siempre de forma perfecta.
  • Posición ideal (p. ej. para el cambio de boquilla).
Compartimento integrado para boquillas y herramientas
  • Todo siempre a mano – directamente en el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia de conexión (kW) 0,6
Conexión de aire comprimido Acoplamiento de garras (DIN 3238)
Carcasa / bastidor Acero inoxidable (1.4301)
Longitud del cable (m) 7
Presión de aire (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Calidad del aire Seco y sin aceite
Caudal volumétrico de aire (m³/min) 0,5 - 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 99
Capacidad de hielo seco (kg) 15
Pellets de hielo seco (diámetro) (mm) 3
Consumo de hielo seco (kg/h) 15 - 50
Número de fases de corriente (Ph) 1
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión (V) 220 - 240
Peso sin accesorios (kg) 78
Peso (con accesorios) (kg) 81,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 768 x 510 x 1096

Scope of supply

  • Grasa para la rosca de las boquillas
  • Boquilla de chorro plano
  • Llave de boca (para cambio de boquillas): 2 Unidad(es)
  • Manguera de alimentación de pellets, con cable de control eléctrico y acoplamiento de acción rápida
  • Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
  • Bolsa de herramientas

Equipamiento

  • Ajuste de la cantidad de hielo directamente en la pistola pulverizadora
  • Ajuste de la presión de aire directamente en la pistola pulverizadora
  • Interruptor de «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
  • Control electrónico
  • Incluye enrollador del cable de puesta a tierra
  • Separador de aceite y agua

Vídeos

Accesorios

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial