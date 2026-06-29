Accesorio Kit enrollador para mangueras HD - Compact Class, 20 m

kit de la manguera de unión de carrete para la instalación en la máquina. Para un almacenamiento seguro y de ahorro de espacio de las mangueras de alta presión (con una manguera de conexión para la salida de alta presión de la máquina). presión bajo rotativo con conexión para acoplamiento macho.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 3,4

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
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Accesorios
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