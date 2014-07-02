FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean con champú coche. El sistema de cambio rápido para la aplicación de detergente permite una rápida conmutación entre diferentes detergentes con un solo clic. La dosis de detergente se puede ajustar fácilmente en la boquilla de espuma (perilla amarilla). El nivel de chorro se puede ajustar según sea necesario. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases.