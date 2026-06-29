Boquilla vario para angulos, 055

Boquilla de ángulo variable para el ajuste del ángulo de pulverización de 0 ° a 90 °. Para un fácil ajuste a todo tipo de suciedad y superficies.

Boquilla de ángulo variable Kärcher para el ajuste del ángulo de pulverización por chorro de alta presión entre 0 ° y 90 °. Para un fácil ajuste a todo tipo de suciedad y superficies.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 55
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
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