Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 450 mm

rodillo de cepillo, alta / baja, semiduro, naranja. Longitud: 450 MM.With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.

Cepillo del rodillo (alto-bajo, de dureza media, naranja) con el mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste y diferentes longitudes de cerdas, longitud de 450 mm. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color naranja
Longitud (mm) 450
Tipo de cepillo alto-profundo
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,4
LEGAL
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