Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 450 mm
rodillo de cepillo, alta / baja, semiduro, naranja. Longitud: 450 MM.With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.
Cepillo del rodillo (alto-bajo, de dureza media, naranja) con el mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste y diferentes longitudes de cerdas, longitud de 450 mm. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|naranja
|Longitud (mm)
|450
|Tipo de cepillo
|alto-profundo
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4