Este cepillo de lavado universal es ideal para limpiar todas las superficies. aplicaciones clásicas incluyen muebles de jardín, superficies de vidrio, automóviles, motocicletas, bicicletas, persianas enrollables, persianas, conservatorios, caravanas o juguetes de jardín. El cepillo de lavado tiene cerdas suaves con una excelente acción de limpieza. En resumen: La solución ideal para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín. Adecuado para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher K 2 a K 7.