Cepillo de lavado

Cepillo universal con mango ergonómico y cerdas suaves para una limpieza a fondo y suave de todas las superficies.

Este cepillo de lavado universal es ideal para limpiar todas las superficies. aplicaciones clásicas incluyen muebles de jardín, superficies de vidrio, automóviles, motocicletas, bicicletas, persianas enrollables, persianas, conservatorios, caravanas o juguetes de jardín. El cepillo de lavado tiene cerdas suaves con una excelente acción de limpieza. En resumen: La solución ideal para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín. Adecuado para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher K 2 a K 7.

Características y ventajas
Aplicación de agente de limpieza
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Cepillo suave - tipo de superficies
  • Acción de limpieza suave para superficies sensibles
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 333 x 82 x 184
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Conservatorios
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Autocaravanas
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com