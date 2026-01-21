Cepillo de lavado
Cepillo universal con mango ergonómico y cerdas suaves para una limpieza a fondo y suave de todas las superficies.
Este cepillo de lavado universal es ideal para limpiar todas las superficies. aplicaciones clásicas incluyen muebles de jardín, superficies de vidrio, automóviles, motocicletas, bicicletas, persianas enrollables, persianas, conservatorios, caravanas o juguetes de jardín. El cepillo de lavado tiene cerdas suaves con una excelente acción de limpieza. En resumen: La solución ideal para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín. Adecuado para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher K 2 a K 7.
Características y ventajas
Aplicación de agente de limpieza
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Cepillo suave - tipo de superficies
- Acción de limpieza suave para superficies sensibles
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|333 x 82 x 184
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Autocaravanas