Conjunto de juntas tóricas de recambio
Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesorios de lavado a presión.
Características y ventajas
Cambio de la junta tórica (s)
- Fácil sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de lavado a presión
Fácil de cambio
- Muy fácil de usar
Reemplazo de juntas tóricas (s)
- Larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 13