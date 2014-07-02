Conjunto de juntas tóricas de recambio

Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesorios de lavado a presión.

Características y ventajas
Cambio de la junta tórica (s)
  • Fácil sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de lavado a presión
Fácil de cambio
  • Muy fácil de usar
Reemplazo de juntas tóricas (s)
  • Larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 17 x 17 x 13
