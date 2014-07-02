Filtro de agua

Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.

Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. Filtrar las partículas de suciedad alarga la vida útil de la limpiadora de alta presión. Apto para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Protege la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada
  • Aumenta la vida de lavado a presión
Filtro de agua
  • El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Fácil extracción de partículas de suciedad
  • Lavable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 117 x 50 x 50
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com