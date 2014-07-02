Filtro de agua
Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. Filtrar las partículas de suciedad alarga la vida útil de la limpiadora de alta presión. Apto para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Protege la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada
- Aumenta la vida de lavado a presión
Filtro de agua
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Fácil extracción de partículas de suciedad
- Lavable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|117 x 50 x 50