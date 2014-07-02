FJ 6 boquilla para espuma
Boquilla de espuma FJ 6 para la limpieza con potente de espuma (por ejemplo limpiador de ultra espuma). Para los coches, motocicletas, etc., y para la aplicación de productos de limpieza para superficies de piedra y madera y fachadas.
Boquilla 6 de espuma FJ con espuma extra potente para facilitar la limpieza de todas las superficies, tales como pintura, vidrio y piedra. Ideal para vehículos, jardines de invierno, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, paredes, persianas venecianas, terrazas, calzadas, etc. capacidad del envase aprox. 0,6 litros. Vierta detergente Kärcher directamente en la boquilla de espuma, unir la boquilla a la pistola y aplicar la espuma. La dosis de detergente se puede ajustar fácilmente en la boquilla de espuma (perilla amarilla). El nivel de chorro se puede ajustar según sea necesario. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases. Ideal para su uso con el limpiador de ultra espuma Kärcher.
Características y ventajas
Tanque con capacidad de 0,6 litros
- Dura más tiempo sin necesidad de rellenar
Fácil reemplazo de varias rm
- Especialmente fácil de utilizar.
Potente, espuma se adhiere
- Limpieza sin esfuerzo de todas las superficies
Limpieza de unidad de dosificación agente
- Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|93 x 201 x 184
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Terraza
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas
