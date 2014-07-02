Boquilla 6 de espuma FJ con espuma extra potente para facilitar la limpieza de todas las superficies, tales como pintura, vidrio y piedra. Ideal para vehículos, jardines de invierno, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, paredes, persianas venecianas, terrazas, calzadas, etc. capacidad del envase aprox. 0,6 litros. Vierta detergente Kärcher directamente en la boquilla de espuma, unir la boquilla a la pistola y aplicar la espuma. La dosis de detergente se puede ajustar fácilmente en la boquilla de espuma (perilla amarilla). El nivel de chorro se puede ajustar según sea necesario. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases. Ideal para su uso con el limpiador de ultra espuma Kärcher.