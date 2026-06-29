FR 30

Rendimiento de área hasta 10 veces mayor en comparación con el chorro de alta presión convencional. Carcasa de plástico para una maniobrabilidad óptima, doble cojinete de cerámica para largos tiempos de trabajo, junta de conexión flexible para un manejo óptimo y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico de la máquina debe pedirse por separado. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 2,7
Equipos compatibles
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Kärcher Argentina S.A.
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