El FR Classic es el modelo básico de la gama de hidrolavadoras de superficies Kärcher para la limpieza a prueba de salpicaduras de superficies interiores y exteriores. Esta máquina tiene una presión de trabajo impresionante de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 litros por hora a 40 ° C. Nota: el kit de boquillas debe pedirse por separado.