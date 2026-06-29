FR Classic surface cleaner
El modelo de nivel de entrada ideal en la gama de hidrolavadoras de superficies Kärcher para limpiar superficies en interiores y exteriores. Con protección contra salpicaduras y hasta 150 bar de presión de trabajo.
El FR Classic es el modelo básico de la gama de hidrolavadoras de superficies Kärcher para la limpieza a prueba de salpicaduras de superficies interiores y exteriores. Esta máquina tiene una presión de trabajo impresionante de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 litros por hora a 40 ° C. Nota: el kit de boquillas debe pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|300
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,1
Accesorios
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