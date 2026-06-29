FR Classic surface cleaner

El modelo de nivel de entrada ideal en la gama de hidrolavadoras de superficies Kärcher para limpiar superficies en interiores y exteriores. Con protección contra salpicaduras y hasta 150 bar de presión de trabajo.

El FR Classic es el modelo básico de la gama de hidrolavadoras de superficies Kärcher para la limpieza a prueba de salpicaduras de superficies interiores y exteriores. Esta máquina tiene una presión de trabajo impresionante de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 litros por hora a 40 ° C. Nota: el kit de boquillas debe pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Conexión EASY!Lock
Peso (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido (kg) 2,1
Equipos compatibles
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com