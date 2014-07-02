Instalación de rociado sin regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar.Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión.Sin regulación de caudal

Pintura, óxido y la eliminación escala de forma fácil: Kärcher humedeció voladura archivo adjunto con control de flujo para la adición de chorreado abrasivo al chorro de alta presión. Los ajustes de fijación granallado en húmedo en la lanza (sustituye tobera de alta presión). Con control de flujo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 3,3
Accesorios
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