Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m

Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.

Juego para la limpieza de tuberías para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes y eliminar atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás desplazan la manguera por la tubería deshaciendo el atasco. Una marca continua y un anillo de marcación señalan la posición dentro de la tubería. Esta flexible manguera de calidad de 7,5 m está reforzada con trenzado textil y cuenta con una boquilla de latón extracorta para una óptima movilidad dentro de la tubería. La manguera cuenta, además, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Adecuado para utilizar en la casa y en exteriores con todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Boquilla de bronce extra corto
  • Óptima movilidad dentro de la tubería.
Textil trenzado manguera
  • Manguera de calidad flexible y duradera.
Cuatro chorros de alta presión hacia atrás de disparo
  • Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Limpieza de gran alcance con alta presión
  • Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Conexión de bayoneta
  • Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 7,5
Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 245 x 65

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).

Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de los tubos
  • Limpieza de bajantes
  • Limpieza de drenajes
