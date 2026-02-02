Kit de adaptadores para la manguera de prolongación
Conjunto adaptador de dos piezas para la conexión de una manguera de extensión con rosca de tornillo para una arandela de presión con un sistema de conexión rápida. No para máquinas de carrete de manguera.
Características y ventajas
Conjunto de actualización de conexión rápida
- Para actualizar todas las lavadoras a presión fabricados desde 1992 con sistema de adaptador de conexión rápida
Acoplamiento de latón
- Intercambio fácil y rápida conexión de la pistola mediante conexión rápida
Sistema Quick Connect
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|80 x 45 x 61